الحملة السعودية توزع المساعدات الإغاثية على 13.782 من اللاجئين السوريين في لبنان

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مجموعة من المساعدات الإغاثية على 13.782 مستفيدًا بواقع 2.297 أسرة من أبناء اللاجئين السوريين في لبنان في المحطة الـ 43 ضمن البرامج الإغاثية (شقيقي دفؤك هدفي 4) و(شقيقي سفرتك هنيئة) و(شقيقي صحتك غالية) التي تطلقها خلال فصل الشتاء الحالي, التي تشتمل على كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية, مستهدفة مناطق بيروت ودده الكورة والبقاع.

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن هذه المحطات تأتي استمرارًا لمحطات الخير الماضية التي قدمت خلالها الحملة السعودية الخدمات الإغاثية للأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان لتلبي احتياجهم الفعلي من المساعدات الإغاثية, مضيفًا أن الحملة قامت باستحداث برنامج (شقيقي سفرتك هنيئة) و(شقيقي صحتك غالية) لتلبي احتياجات الأسرة السورية في الظروف الصعبة التي يمرون بها خلال هذا الموسم .

بدوره، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان بدوره أن الحملة أخذت على عاتقها التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها إضافة إلى التخفيف من العبء الذي تتحمله الدول المستضيفة منذ بداية الأزمة وذلك من خلال برامجها الإغاثية المتعددة التي تطلقها.