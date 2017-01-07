 بالفيديو…مقتل 19 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز بريف حلب شمالي سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو…مقتل 19 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز بريف حلب شمالي سوريا

المناطق_وكالات

قتل 19 شخصاً على الأقل غالبيتهم من المدنيين اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز في شمال بريف حلب شمالي سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بمقتل وإصابة العشرات جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، قائلاً: إنه “تأكد حتى الآن مقتل 19 شخصا وإصابة عشرات بجروح بعضهم بحالة حرجة، في التفجير الذي وقع في منطقة المحكمة الشرعية” أمام سوق في المدينة الواقعة في شمال محافظة، مبيناً إلى أن الأسعاف بواصل عمليات نقل الجرحى وانتشال الجثث من مكان التفجير، وأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وقال أحد السكان ومركز حلب الإعلامي التابع للمعارضة إن عدد القتلى نحو 20 وإن من المعتقد أن الانفجار ناجم عن سيارة ملغومة.
ويأتي التفجير فيما تتواصل الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ قبل أكثر من أسبوع في سوريا، برعاية روسية تركية.

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