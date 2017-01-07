 إلغاء الرحلات السعودية والمصرية إلى اسطنبول التركية بسبب الأحوال الجوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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إلغاء الرحلات السعودية والمصرية إلى اسطنبول التركية بسبب الأحوال الجوية

إلغاء الرحلات السعودية والمصرية إلى اسطنبول التركية بسبب الأحوال الجوية
المناطق_د ب أ

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية اليوم السبت.
وقالت الخطوط السعودية ، في تغريدةٍ لها على موقعها الرسمي، “ضيوفنا الأعزاء، بسبب الأحوال الجوية في إسطنبول تمّ إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسطنبول اليوم. مقدّرين تفهمكم”.

وتسبّبت الثلوج الكثيفة في مدينة إسطنبول التركية، في تأخير وإلغاء عديدٍ من الرحلات الجوية من وإلى اسطنبول.
وفى مصر، أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة اليوم السبت إلغاء الخطوط التركية رحلتيها وتأخر إقلاع طائرة مصر للطيران بسبب تعرض مطار اتاتورك إسطنبول لعاصفة ثلجية أوقفت حركة الطيران.
وقالت المصادر: تلقت سلطات مطار القاهرة إشارة من الخطوط التركية تفيد بإلغاء رحلتي الوصول والسفر بين القاهرة وإسطنبول بسبب تعرض مطارها لعاصفة ثلجية تسببت في توقف حركة الطيران، كما تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران رقم 737 من القاهرة إلى إسطنبول بسبب الأحوال الجوية”.

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