 إحباط تهريب حشيش وكبتاجون مخبأة في مناطق حساسة بحالة عمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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إحباط تهريب حشيش وكبتاجون مخبأة في مناطق حساسة بحالة عمار

إحباط تهريب حشيش وكبتاجون مخبأة في مناطق حساسة بحالة عمار
المناطق_الرياض

نجح جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة في إحباط ثلاث محاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1200 حبة كبتاجون بالإضافة إلى إحباط تهريب 73 جرام من مادة الحشيش عُثر عليها مُخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة عبر المنفذ.
وقال عبدالعزيز النعيمة مدير عام جمرك حالة عمّار إنه تم إحباط تلك الممنوعات من خلال ثلاث محاولات لتهريبها حيث تم في المحاولة الأولى إحباط (194) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة مع أحد القادمين إلى المملكة، بحيث تم إخفائها بداخل كيس تم تثبيته بلاصق حول منطقة الأعضاء التناسلية.

وأضاف النعيمة أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة عُثر مع مسافر آخر على (64) حبة كبتاجون و(73) جرام من مادة الحشيش. كما بيّن أنه تم إحباط محاولة تهريب (943) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة مع أحد القادمين بحيث تم إخفائها في “الجاكيت” الذي يرتديه المهرب. وأوضح أنه جرى بعد ضبط تلك المحاولات اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال مدير عام جمرك حالة عمّار أن المهربون يستغلون أجسادهم ومناطقهم الحساسة لمحاولة تمرير هذه الآفة. مشيراً في الوقت نفسه للدور الكبير الذي تبذله الجمارك في سبيل مكافحة تهريب المخدرات.

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