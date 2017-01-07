 “التجارة” تصدر أكثر من 123 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونياً خلال 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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“التجارة” تصدر أكثر من 123 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونياً خلال 2016

“التجارة” تصدر أكثر من 123 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونياً خلال 2016
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إصدار 123.364 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونياً خلال العام 2016م ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للقطاع التجاري 22490 ترخيصا تشكل 18 في المائة من إجمالي التراخيص، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية 100874 ترخيصا شكلت 82 في المائة من الإجمالي.
وتمكن الخدمة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي المصدرين والمصنعين من تقديم طلبات إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة وتسهيل الإجراءات.

ودعت الوزارة الراغبين من الاستفادة من خدمة إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، أو زيارة رابط الخدمة: https://coo.mci.gov.sa .
مما يذكر أن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية تمنح من قبل وزارة التجارة والاستثمار للمصدرين والمصنعين السعوديين بهدف إثبات أن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنتج الوطني، كما تعد داعما رئيسيا لتسهيل عملية التصدير وخدمة المصنعين.
وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار بهدف تحسين وتنظيم البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030.

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