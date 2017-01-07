رونالدو يستعرض بالذهبية ..أمام أساطير الريال

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الأسباني لكرة القدم اليوم السبت بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 والتي حصل عليها مؤخرا حيث رفع رونالدو الجائزة اليوم على استاد “سانتياجو برنابيو” معقل الريال وذلك أمام جماهير النادي وفي حضور مجموعة من النجوم السابقين للفريق.

وكان رونالدو فاز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الرياضية إلى أفضل لاعب في العالم 2016 لتكون المرة الرابعة التي يفوز فيها بهذه الجائزة. واستعرض رونالدو الكرات الذهبية الأربع اليوم

بوسط ملعب برنابيو أمام حشد كبير من جماهير النادي قبل بدء مباراة الفريق أمام غرناطة في الدوري الأسباني.

كما حضر مراسم احتفال رونالدو بالجائزة لاعبو الريال الذين سبق لهم الفوز بالجائزة وهم الإنجليزي مايكل أوين والبرازيلي رونالدو والبرتغالي لويس فيجو إضافة للأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للريال. كما شارك كل من البرازيلي كاكا والإيطالي فابيو كانافارو اللذين فازا بالجائزة من قبل في الاحتفال من خلال مقطع مصور لتهنئة رونالدو لعدم قدرتهما على الحضور في الملعب