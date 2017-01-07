دوريات أمن القريات: تضبط شاب أزعج “المتسوقات” بدراجة نارية

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة القريات على شاب تسبب في إزعاج المتسوقات في سوق النساء المركزي يقود درجة نارية ، بتوجيهات ومتابعة ميدانية من قائد دوريات الأمن بالمحافظة المقدم عبدالرحمن بن دحيميل الشراري .

وكانت عمليات دوريات الأمن بالقريات قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين عن وجود دراجات نارية مزعجة في السوق ، وعلى الفور تم وضع خطة أمنية وخلال اقل من ساعة من ورد البلاغ استطاع رجال الدوريات ضبطه وإحالته لجهات الاختصاص ، يذكر ان دوريات الأمن بالمحافظة استطاعت خلال الايام الماضية من ضبط عدة دراجات نارية مخالفة .