 دوريات أمن القريات: تضبط شاب أزعج “المتسوقات” بدراجة نارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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دوريات أمن القريات: تضبط شاب أزعج “المتسوقات” بدراجة نارية

دوريات أمن القريات: تضبط شاب أزعج “المتسوقات” بدراجة نارية
المناطق_عبدالعزيز المشـيطي
ضبطت دوريات الأمن بمحافظة القريات على شاب تسبب في إزعاج المتسوقات في سوق النساء المركزي يقود درجة نارية ، بتوجيهات ومتابعة ميدانية من قائد دوريات الأمن بالمحافظة المقدم عبدالرحمن بن دحيميل الشراري .
وكانت عمليات دوريات الأمن بالقريات قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين عن وجود دراجات نارية مزعجة في السوق ، وعلى الفور تم وضع خطة أمنية وخلال اقل من ساعة من ورد البلاغ  استطاع رجال الدوريات ضبطه وإحالته لجهات الاختصاص ، يذكر ان دوريات الأمن بالمحافظة استطاعت خلال الايام الماضية من ضبط عدة دراجات نارية مخالفة .

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