بعد ثلوج تركيا.. مسؤول تركي يُحضِر الثلج في شاحنات لقرية لم يتساقط فيها.. والسبب؟

أحضر مكرم تولي، رئيس بلدية إردميلي في تركيا السبت 7 يناير/كانون الثاني 2017، شاحنات مملوءة بالثلوج لبعض الأطفال في المدارس الموجودة في الجزء الساحلي من إردميلي المطلة على البحر المتوسط بإقليم مرسين.

وقال مكتب رئيس البلدية إنه جرى حمل الثلوج من جبال طوروس في إردميلي للأطفال الذين لم يروا الثلوج في حياتهم.

وبدا الأطفال متحمسين للغاية وهم يدوسون على الثلوج التي تم تفريغها خارج المباني المدرسية. ولعب الأطفال والتقطوا الصور.

وإردميلي مدينة تركية في إقليم مرسين. وتمتد المنطقة من ساحل البحر الأبيض المتوسط ارتفاعاً إلى جبال طوروس.

وتعيش أغلب المحافظات التركية أجواء شديدة البرودة، بسبب عاصفة ثلجية تستمر على مدار 3 أيام، حيث وصل الثلج في بعض الأماكن إلى أكثر من نصف متر في الطرقات.