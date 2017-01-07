كأس إنجلترا.. روني يعادل رقم تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ يونايتد

عادل واين روني رقم بوبي تشارلتون، كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد، وذلك بتسجيله هدف التقدم على ريدينغ (درجة أولى) السبت 7 يناير، في الدور الثالث من مسابقة كأس إنجلترا.

وافتتح روني التسجيل ليونايتد، حامل اللقب، في (د.7) بعدما وصلته الكرة من عرضية للإسباني خوان ماتا فحولها بركبته في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

ورفع روني (31 عاما) رصيده إلى 249 هدفا بقميص يونايتد، وعادل رقم تشارلتون الذي سجل أهدافه مع الفريق في 758 مباراة خاضها بين 1956-1973.

أما روني فسجل أهدافه الـ249 في 543 مباراة خاضها مع “الشياطين الحمر” منذ أن انتقل إليهم عام 2004 من إيفرتون.

وسبق لروني أن حطم في أكتوبر/تشرين الأول 2015 الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع المنتخب، وقدره 43 هدفا، وكان مسجلا باسم تشارلتون بالذات، ورفع رصيده منذ حينها إلى 53 هدفا في 119 مباراة.

ويعود الهدف الأول لروني بقميص يونايتد إلى مباراته الأولى مع الفريق في 28 سبتمبر/أيلول 2004، ضد فنربخشه التركي (6-2) في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حين سجل ثلاثية ومرر كرة حاسمة أيضا، محققا بداية مثالية تحت إشراف المدرب السابق السير الأسكتلندي أليكس فيرغوسون. وأصبح حينها أصغر لاعب يسجل ثلاثية في المسابقة القارية (18 عاما و335 يوما).

وبدأ روني مشواره الكروي مع إيفرتون الذي دافع عن ألوانه من 2002 حتى 2004، وخاض معه 77 مباراة سجل فيها 17 هدفا، قبل الانتقال إلى يونايتد مقابل 25,6 مليون جنيه استرليني، في أغلى صفقة حينها للاعب لم يتجاوز العشرين من عمره (كان في الثامنة عشرة).

وتوج روني بالكثير من الألقاب بعد انتقاله إلى “أولدترافورد”، حيث أحرز الدوري الممتاز 5 مرات (آخرها عام 2013)، وكأس الرابطة مرتين (آخرها في 2013)، والكأس المحلية العام الماضي، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2008.