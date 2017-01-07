خلال شهر.. 300 حالة انتهاك تسبب بها الانقلابيون في اليمن

رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من خلال فريقها الميداني لشهر ديسمبر 2016 الماضي 302 واقعة انتهاك في عموم محافظات اليمن.

وذكرت اللجنة في بيان لها “أن الانتهاكات التي رصدتها حدثت في أوقات متفرقة من العامين 2015، و2016، وسقط فيها 200 قتيل، بينهم 28 امرأة و23 طفل، إضافة إلى سقوط 60 جريح.

وأوضح البيان أن الانتهاكات شملت 41 واقعة قتل خارج نطاق القانون، و95 حالة استهداف مدنيين، و47 تدمير أعيان مدنية، و48 حالة تهجير قسري، و29 حالة اعتقال خارج نطاق القانون، و8 حالات إخفاء قسري، و9 وقائع زرع ألغام، و7 حالات تعذيب، ووثقت اللجنة 5 حالات تجنيد أطفال، و7 وقائع تفجير ونهب منازل.

وأشارت اللجنة إلى ان أعضاءها وفريقه المساعد أنهوا خلال ديسمبر 2016 التحقيق في 380 ملف انتهاك والتي تنوعت وقائعه ما بين استهداف مدنيين، واستهداف أعيان مدنية، وتهجير قسري، وتعذيب، واعتقالات جماعية وفردية حدثت في أغلب المحافظات.

وبينت اللجنة أن فريقها حقق في حادثة استهداف المجندين التي حدثت أوائل ومنتصف ديسمبر من العام الماضي بمنطقة الصولبان بالعاصمة المؤقتة عدن والتي أسفرت عن مقتل أكثر 84 مجند وإصابة العشرات، مشيرة إلى أنها أصدرت بيان حول الواقعة وضحاياها في يومه.

وقالت “في مدينة تعز قام فريق اللجنة بمديرية صالة بتوثيق 10 حالات تفجير منازل، وتدمير 172 محل تجاري، وقام بمعاينة وتوثيق 5 سجون ومعتقلات غير إنسانية في منطقة “الجحملية”، من بينها سجن واحد تحت الأرض كانت تستخدمها جماعة الحوثي وقوات صالح لاعتقال وتعذيب المواطنين في الأشهر الماضية، وحقق الفريق مع 9 مواطنين من الذين تم اعتقالهم لعدة أشهر في هذه السجون الغير قانونية”.