وفاة 10 أشخاص خلال يومين بسبب البرد في بولندا

توفي 10 أشخاص من شدة البرد خلال اليومين الماضيين في بولندا، حيث انخفضت درجة الحرارة دون 20 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.

وقالت الناطقة باسم المركز الحكومي للأمن القومي، يوجينا فيسوتسكا، السبت 7 يناير/كانون الثاني، “توفي سبعة أشخاص يوم الجمعة، وهو أكبر عدد من الوفيات يسجل جراء البرد، هذا الشتاء”.

وأضافت “تم تسجيل ثلاث وفيات أخرى الخميس”، ما يرفع عدد الضحايا، الذين توفوا جراء البرد القارس، منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، إلى “53 شخصا”.

وضربت موجة برد بولندا ليلة الأربعاء إلى الخميس. ولاتزال هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع بعد عطلة نهاية الأسبوع، إذ من المفترض أن تبقى الحرارة دون 20 مئوية تحت الصفر.

وتدعو الشرطة البولنديين إلى التنبه لخطر انخفاض حرارة الجسم دون المعدل الطبيعي.

ويذكر أنه في الشتاء الماضي، الذي يعد دافئا نسبيا، توفي 77 شخصا من البرد في هذا البلد الذي يضم أكثر من 38 مليون نسمة.