 وفاة 10 أشخاص خلال يومين بسبب البرد في بولندا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الحمضيات بنجران قيمة غذائية عالية .. ورافد اقتصادي مهم الداخلية : مقتل إرهابيين خطيرين وإصابة رجل أمن في عملية أمنية بحي الياسمين شمال #الرياض بالفيديو.. دورية أمنية توقف سائقا في حالة غير طبيعية وبحوزته حقائب نسائية ريال مدريد يستعرض قواه أمام غرناطة بخماسية نظيفة “فيديو” انهيار واسع في تحالف الحوثي والمخلوع وتخبطات للخروج من المأزق هل تسهم الأبقار في إيقاف اﻷوبئة التي تُصيب البشر؟ وفاة 10 أشخاص خلال يومين بسبب البرد في بولندا بعد تصريحات ترامب.. المكسيك ترفض التهديدات ضد الاستثمار في أراضيها خلال شهر.. 300 حالة انتهاك تسبب بها الانقلابيون في اليمن كأس إنجلترا.. روني يعادل رقم تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ يونايتد بعد ثلوج تركيا.. مسؤول تركي يُحضِر الثلج في شاحنات لقرية لم يتساقط فيها.. والسبب؟ الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من أمراض الكبد

وفاة 10 أشخاص خلال يومين بسبب البرد في بولندا

وفاة 10 أشخاص خلال يومين بسبب البرد في بولندا
المناطق_وكالات

توفي 10 أشخاص من شدة البرد خلال اليومين الماضيين في بولندا، حيث انخفضت درجة الحرارة دون 20 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.

وقالت الناطقة باسم المركز الحكومي للأمن القومي، يوجينا فيسوتسكا، السبت 7 يناير/كانون الثاني، “توفي سبعة أشخاص يوم الجمعة، وهو أكبر عدد من الوفيات يسجل جراء البرد، هذا الشتاء”.
وأضافت “تم تسجيل ثلاث وفيات أخرى الخميس”، ما يرفع عدد الضحايا، الذين توفوا جراء البرد القارس، منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، إلى “53 شخصا”.
وضربت موجة برد بولندا  ليلة الأربعاء إلى الخميس. ولاتزال هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع بعد عطلة نهاية الأسبوع، إذ من المفترض أن تبقى الحرارة دون 20 مئوية تحت الصفر.
وتدعو الشرطة البولنديين إلى التنبه لخطر انخفاض حرارة الجسم دون المعدل الطبيعي.

ويذكر أنه في الشتاء الماضي، الذي يعد دافئا نسبيا، توفي 77 شخصا من البرد في هذا البلد الذي يضم أكثر من 38 مليون نسمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>