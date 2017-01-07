 ريال مدريد يستعرض قواه أمام غرناطة بخماسية نظيفة “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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ريال مدريد يستعرض قواه أمام غرناطة بخماسية نظيفة “فيديو”

ريال مدريد يستعرض قواه أمام غرناطة بخماسية نظيفة “فيديو”
المناطق_وكالات

اكتسح ريال مدريد ضيفه غرناطة بنتيجة 5-0 السبت 7 يناير/كانون الثاني، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل خماسية النادي الملكي إيسكو في (د.21 و31) والفرنسي كريم بنزيمة في (د.20) والبرتغالي كريستيانو رونالدو في (د.27) والبرازيلي كاسيميرو في (د.58).

وبهذا الفوز عادل ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في جميع المسابقات وقدره 39 مباراة.

وأصبح رصيد ريال 40 نقطة (من 16 مباراة له لقاء مؤجل مع فالنسيا)، بينما توقف رصيد غرناطة عند النقطة 9 في المركز 19.

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