بالفيديو.. دورية أمنية توقف سائقا في حالة غير طبيعية وبحوزته حقائب نسائية

وثق مواطن عبر مقطع فيديو إيقاف دورية أمنية تابعة للشرطة العسكرية، سائقاً آسيوياً وهو في حالة غير طبيعية، وبحوزته حقائب نسائية وبعض الأغراض الأخرى، بحسب قوله.

وادعى موثق المقطع المتداول اليوم (السبت) على مواقع التواصل أن السائق ألقي القبض عليه وهو في حالة سكر، ويتبع لشركة “كريم”، معلقاً بقوله: “شوفوا بيوصلوا عيالنا وبناتنا وهم سكارى”.

كما وثق المواطن بعض المحتويات التي تم العثور عليها في السيارة بعد تفتيشها، حيث وُجدت فيها حقائب نسائية وبعض الأغراض التي لم تتضح ماهيتها.

وتباينت التعليقات على المقطع، حول تبعية السيارة فعلا لشركة “كريم” أم لا، حيث بين أحدهم أن السائق والسيارة لا يتبعان شركة كريم لأن الشركة لا تقبل السيارات القديمة، وتقبل فقط الموديلات الحديثة.