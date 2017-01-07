تدريبات الأخضر.. مشاركة الحربي و غياب الشمراني للإصابة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباته بحصة تدريبية في الفترة المسائية على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، ضمن برنامجه الإعدادي للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الكرة بعدها تمرين التمرير، ليعمد بعدها بيرت فان مارفيك المدير الفني على تقسيم اللاعبين لمجموعات صغيرة على منتصف مساحة الملعب بمشاركة حراس المرمى.

على صعيد متصل شارك اللاعب منصور الحربي في التدريبات الجماعية، فيما واصل اللاعب فهد المولد التمارين الخاصة في الملعب برفقة الجهاز الطبي، واكتفى اللاعب ناصر الشمراني بتمارين خاصة في النادي الصحي لشعوره ببعض الآلم في عضلة الساق، أخيراً أجرى الثنائي عساف القرني ونايف هزازي عصر اليوم أشعة رنين في موضع إصابة كلاً منهما.