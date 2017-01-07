 النفط يرتفع والمشترون حذرون وسط صعود الدولار ومخاوف بشأن خفض إنتاج أوبك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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النفط يرتفع والمشترون حذرون وسط صعود الدولار ومخاوف بشأن خفض إنتاج أوبك

النفط يرتفع والمشترون حذرون وسط صعود الدولار ومخاوف بشأن خفض إنتاج أوبك
المناطق - واس

سجل النفط ارتفاعاً طفيفاً بفعل الإقبال المتزايد على الشراء بعقود آجلة لينهي الخام الأسبوع على مكاسب محدودة بفعل صعود الدولار والشكوك بشأن التزام منتجي أوبك باتفاق المنظمة الخاص بخفض الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 21 سنتا إلى 57.10 دولار للبرميل في التسوية بعد تحركها في نطاق 56.28 إلى 57.47 دولار للبرميل، محققاً مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا في التسوية إلى 53.99 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 53.32 إلى 54.32 دولار للبرميل.

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