البطل عواجي الذي تصدى للإرهابيين : هذا واجبنا تجاه الدين والوطن.. تعرضت لإصابة في الفخذ وحالتي مستقرة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل الأمن الذي تصدى للإرهابيين ومنعهم من الاستيلاء على دورية أمنية في العملية التي نفذتها قوات الأمن في حي الياسمين اليوم (السبت)، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.

و طمأن البطل عواجي الجميع على حالته حيث أكد في حديث صحفي عبر الهاتف أن ما قام به هو واجبه تجاه دينه و وطنه و قال “. هذا واجبنا نحن رجال الأمن. نحمد الله على نجاح العملية الأمنية، وإفشال المخططات الإرهابية”

و عن إصابته أكد أنه تعرَّض لإصابة في الفخذ، وحالته مستقرة – “ولله الحمد ”

وظهر رجل الأمن ويدعى جبران عواجي في الصورة المتداولة وهو على سرير، حيث بدا مصاباً، وبجانبه مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يطمئن عليه.

وكان مقطع فيديو قد وثق أحد الإرهابيين وهو يطلق النار على رجال الأمن، محاولاً ركوب دورية للهرب بها، ليتصدى له رجل الأمن “عواجي” ويطلق عليه النار من مسدس ومن مسافة قريبة جداً، ويقضي عليه.