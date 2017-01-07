 رئيس جمهورية النيجر يصل الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس جمهورية النيجر يصل الرياض

رئيس جمهورية النيجر يصل الرياض
أرشيفية
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر إلى الرياض ، مساء اليوم ، في زيارة للمملكة .

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، ومعالي وزير

البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي , وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي .

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