تدشن المرحلة الأخيرة لنظام الباكس في صحة الرياض

دشن الدكتور / سطام الشيحة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية المرحلة الأخيرة لنظام الباكس و الذي كان افتتاح بداية المشروع بتاريخ 27/08/2016 و الذي تم ربطه ببرنامج المستشفى الطبي ( decent care ).

وقد شمل الربط في المرحلة الأخيرة قسم المختبر بأقسام التنويم ليسهل على الطبيب المختص الحصول على النتائج بكل سهوله و بشكل آلي من خلال ملف المريض .

وكذلك دشن سعادته نظام المراقبة التفاعلية في اقسام التنويم والمختبر وهي خدمة أضيفت حديثا للبرنامج وتقوم بعرض معلومات عن حالة المرضى على شاشات كبيرة Lcd ومراقبة حركة الأوامر الطبية والطلبات داخل اقسام المستشفى الأمر الذي انعكس ايجابا على العاملين في المستشفى .

وأوضح مدير مستشفى القويعية العام الأستاذ عطالله بن ثمر الشيباني بأن هذا البرنامج من أحدى مشاريع تحسين تقديم الخدمات وبجودة عالية للمرضى وذلك بدعم سعادة مدير عام الشئون الصحية الدكتور ناصر الدوسري و مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة .