 تدشن المرحلة الأخيرة لنظام الباكس في صحة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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تدشن المرحلة الأخيرة لنظام الباكس في صحة الرياض

تدشن المرحلة الأخيرة لنظام الباكس في صحة الرياض
المناطق - شاجع الدوسري
دشن الدكتور / سطام الشيحة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية المرحلة الأخيرة لنظام الباكس و الذي كان افتتاح بداية المشروع بتاريخ 27/08/2016 و الذي تم ربطه ببرنامج المستشفى الطبي ( decent care ).
وقد شمل الربط في المرحلة الأخيرة قسم المختبر بأقسام التنويم ليسهل على الطبيب المختص الحصول على النتائج بكل سهوله و بشكل آلي من خلال ملف المريض .
وكذلك دشن سعادته نظام المراقبة التفاعلية في اقسام التنويم والمختبر وهي خدمة أضيفت حديثا للبرنامج وتقوم بعرض معلومات عن حالة المرضى على شاشات كبيرة Lcd ومراقبة حركة الأوامر الطبية والطلبات داخل اقسام المستشفى الأمر الذي انعكس ايجابا على العاملين في المستشفى .
وأوضح مدير مستشفى القويعية العام الأستاذ عطالله بن ثمر الشيباني بأن هذا البرنامج من أحدى مشاريع تحسين تقديم الخدمات وبجودة عالية للمرضى وذلك بدعم سعادة مدير عام الشئون الصحية الدكتور ناصر الدوسري و مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة .
وقدم الشيحة شكره و تقديره  لمدير مستشفى القويعية الأستاذ عطا الله الشيباني  و الطاقم القائم على هذا الأنجاز و الذي يسهل في تقديم الخدمات الصحية للمرضى بسرعة ودقة عالية
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