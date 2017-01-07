منازل اقتصادية لا تتجاوز تكلفتها 300 ألف ريال .. يقدمها طلاب العمارة بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

قدم طلاب السنة الثانية بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الامام عبدالرحمن الفيصل بالدمام تجربة تعتبر الاولى من نوعها على مستوي المملكة حيث اقترح (175) طالباً عدة نماذج للمنازل الاقتصادية (Narrow houses) أوضح بذلك عميد كلية العمارة والتخطيط الاستاذ الدكتور عبدالسلام السديري أنه قام مجموعة من طلاب السنة المشتركة في كلية العمارة والتخطيط بتقديم عدة نماذج مقترحة للمنازل قليلة التكلفة في مساحات ضيقة في المخططات المكتظة القائمة في موقع افتراضي بمحافظة الخبر وهي مخصصة للاسرة السعودية التي لا تتجاوز 5 افراد تميزت بالخصوصية وتوفير جميع الخدمات من خلال استغلال جميع الفراغات وشغلها بوظيفة خاصة بقيمة لاتتجاوز 300 الف ريال سعودي لمساحة لا تتجاوز 100 مترمربع لمنزل اقتصادي مكون من طابقين مع مراعاة الجوانب الانسانية من توفير اماكن مفتوحة وتهوية طبيعية وكذلك اضافة الاسطح الخضراء ،فهي مجموعة مقترحات قدمت من طلاب السنة الثانية لكي تؤهل الطلاب لمواجهة التحدي العالمي في التصميم والأبتكار .

واضاف د.السديري انه في حالة تم زيادة قطعة الارض مترين اي تصالحت مساحة قطعة الارض ١٧٠ متر مربع لا شك انه ستضيف الكثير من المرونة في الفزعات الداخلية والمفتوحة وبالتالي زيادة قيمة المقترح من الناحية الانسانية مقابل زيادة بسيطة في التكلفة التي ستكون في متناول الجميع.

فيما ذكر الدكتور بدران الزنيفير المشرف على السنة المشتركة في كلية العمارة والتخطيط قائلاً ان منحة الصندوق العقاري التي تقدمها الدوله حفظها الله لا تتجاوز 500 الف ريال سعودي و من خلال هذه التجربة التي قدمها الطلاب يستطيع المستفيد من القرض العقاري بناء وحدة سكنية لا تتجاوز 100 متر مربع في مخططات قائمة دون البحث عن اراضي في مواقع بعيدة عن وسط البلد وبمبلغ تكلفة متوقعه لا يتجاوز الـ300 الف ريال شاملاً سعر البناء والأرض كذلك اذ افترضنا ان قيمة المتر للأرض 1000 ريال ، اما عن مزايا المنازل الاقتصادية نوه د. الزنيفير ان ادارة الكلية حرصت في التنوع في المشاريع المطروحة للطلاب و على قضية استثمار الابعاد وكيفية التعامل مع الفراغ الداخلي بطريقة عدم عكس طبيعة المكان لتوفير الاضاءة الطبيعية في مساحات ضيقة ، فأصبح هناك تحدي بين الطلاب في كيفية التصميم في مساحات محدودة وضيقة للحد من استهلالك الطاقة وليوفر الطالب من خلالها تهوية وحركة واضاءة طبيعية من خلال تجربة الطلاب ،مشيراً لأن المنازل الاقتصادية قليلة التكلفة وتتتكون من طابقين تشتمل على (غرفتين نوم ، ومجلس ، وغرفة طعام ،وغرفة نوم اساسية ،وكذلك جراج وشرفة خارجية بالاضافة الى غرفة سائق ) .

وقال د.بدران ان هذه المنازل منتشرة في أغلب الدول الأوروبية وكذلك اليابان التي سبقتنا في مثل هذه التجارب ولكن هي طرح جديد هنا وتحدي لتأهيل الشباب في كيفية التعامل مع مثل هذه المشاريع مستقبلاً .

فيما اكد المهندس طفيل اليوسف عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط ومدير العلاقات العامة بالجامعة إن مثل هذه المشاريع المقترحة تعتبر مثالاً رائعاً للمشاريع التنموية الحديثة التي تتماشي مع رؤية المملكة 2030 وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية ، كما أن هذه المقترحات التصميمية التي حرصت عليها ادارة الكلية والجامعة كذلك كونها من منطلق رسالة الجامعة التي تسعي الي تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلةً.