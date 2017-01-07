 الاتفاق يعير الصيعري للتعاون وجاريدو سعيد بمواجهة غلطة سراي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

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الاتفاق يعير الصيعري للتعاون وجاريدو سعيد بمواجهة غلطة سراي

الاتفاق يعير الصيعري للتعاون وجاريدو سعيد بمواجهة غلطة سراي
المناطق - سطام الفروان

أنهت إدارة نادي الاتفاق  إجراءات إعارة مهاجم الفريق محمد الصيعري لمصلحة نادي التعاون  حتى نهاية الموسم.

ووقع من جانب الاتفاق رئيس النادي خالد الدبل ومن جانب التعاون نائب رئيس النادي فيصل أبا الخيل،  بحضور اللاعب ووكيل أعماله تركي الزهراني.

من جهة ثانية أكملت اللجنة المنظمة لمباراة الاتفاق وغلطة سراي التركي الودية استعدادتها للمباراة التي ستلعب بعد غدٍ (الاثنين) على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وكانت اللجنة قد اجتمعت اليوم للوقوف على آخر الاستعدادات، وذلك بحضور نائب الأمين العام لنادي الاتفاق حسين الغامدي ومدير التسويق في شركة جسور المنظمة للمباراة باسل فياض ومنسق عام المباراة خالد النعيمي والمهندس محمد القحطاني الممثل عن ملعب الأمير محمد بن فهد.

من جهة أخرى أبدى مدرب الاتفاق خوان كارلوس جاريدو ارتياحه لمواجهة غلطة سراي مؤكداً أن مواجهة بهذا المستوى ستترك أثراً إيجابياً على الفريق.

وقال: “المواجهة ستكون غاية في الأهمية باعتبارنا سنواجه فريقاً كبيراً له حضوره في بلاده وفي دوري أبطال أوروبا ، خصوصاً في هذا التوقيت من العام حيث يخضع فيه الفريق لمرحلة إعداد لمسابقة كأس الملك والمباريات المتبقية من الدوري”.

وعلى ذات الصعيد أكمل الفريق استعداداته للمباراة حيث تأكدت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء المدافع حسن كادش لانضمامه لمعسكر المنتخب السعودي في أبوظبي.

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