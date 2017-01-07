 في عملية نوعية.. أسر قائد معسكر العمري الاستراتيجي و 7 ضباط انقلابيين و 25 حوثيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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في عملية نوعية.. أسر قائد معسكر العمري الاستراتيجي و 7 ضباط انقلابيين و 25 حوثيا

في عملية نوعية.. أسر قائد معسكر العمري الاستراتيجي و 7 ضباط انقلابيين و 25 حوثيا
المناطق - وكالات

تمكنت قوات الشرعية من أسر قائد معسكر العمري الاستراتيجي بمنطقة ذوباب، و7 ضباط آخرين، ونحو 25 عنصراً من ميليشيا الحوثي، في العملية العسكرية التي انطلقت فجر اليوم لتحرير المناطق الساحلية بمحافظة تعز.

وأكدت قيادة المحور، بحسب ما أفاد موقع “يمن برس”، تحقيق تقدم واسع للجيش بدعم من قوات التحالف العربي حيث تمت السيطرة على معسكر العمري، ومنطقة ذوباب، وكهبوب، بالإضافة إلى مناطق أخرى في الوازعية.

وكانت اقتحمت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم، معسكر العمري شمال شرق مديرية ذوباب جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري، إن معارك عنيفة تدور داخل المعسكر، الذي يعد من أهم المواقع العسكرية للجماعة المسلحة في المنطقة الجنوبية الغربية، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

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