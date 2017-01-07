مظاهرات تجوب ألمانيا احتجاجا على ترحيل اللاجئين

نظم حوالي 1000 شخص مظاهرة في مدينة فرانكفورت الألمانية احتجاجاً على ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم إلى أفغانستان.

وقالت الشرطة مساء السبت، إن المظاهرة مرت من دون مناوشات. وأضافت أن المشاركين التقوا عند مبنى الأوبرا القديمة.

وأكدت رئيسة تكتل اليسار في برلمان ولاية هيسن، جانين فيسلر، في بيان إن من يقوم بترحيل البشر إلى أفغانستان يسلك سلوكاً غير مسؤول ويدوس حقوق الإنسان والحقوق الأساسية بأقدامه.

وتدور في أجزاء من أفغانستان معارك عنيفة بين قوات الحكومة وبين متمردي طالبان، ومن ثم تثير إجراءات الترحيل جدلاً واسعاً في ألمانيا. إلا أن الحكومة الألمانية تعتبر بعض أماكن أفغانستان آمنة بصورة كبيرة.

وكانت مدينة فرانكفورت شهدت في ديسمبر (كانون أول) الماضي ترحيلاً جماعياً لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى أفغانستان، حيث نقل 34 لاجئاً أفغانياً إلى العاصمة الأفغانية كابول في طائرة واحدة.