الإعلامي “المدخلي”: الواسطة أضعفت الإعلام الرسمي.. أوصلت مذيعين وإداريين لمناصب لا يستحقونها

قال المذيع في قناة العربية خالد مدخلي، إن ضعف محتوى الإعلام الرسمي، يرجع إلى الواسطة التي أوصلت مذيعين وإداريين إلى مناصب كبيرة لا يستحقونها، إضافة إلى غياب الحوافز والمميزات به، ما دفعه لمغادرة قناة الإخبارية، حسبما نقلت “عكاظ”.

وسرد المدخلي أمام حشد من شباب وشابات منطقة جازان في المركز الثقافي بالمنطقة أسباب إيقافه عن العمل في قناة الإخبارية مرتين، إذ قال إنه لا يعرف الأسباب، ففي المرة الأولى أتى إيقافه بعد لقاء مع رئيس مجلس الشورى في برنامج المجلس في ذلك الوقت، فيما تم إيقافه في المرة الأخرى لاستضافته أحد الضيوف وهو موقوف عن الظهور بالتلفزيون وهو لا يعلم.

وقال المدخلي إن التلفزيون السعودي والإذاعة شهدا في الفترة الأخيرة تقدما ملحوظا وارتفاعا في سقف الحرية، وهو لا يستبعد العودة إلى أحضان التلفزيون السعودي في المستقبل.

فيماوصف عدد كبير من الحاضرين رحلته بالمهمة، والمليئة بالتحدي والإصرار، والألم الذي يختفي خلف إرادة الناجحين، كما أثنى الجميع على المشهد المؤثر للمدخلي بعد نزوله من المنصة لتقبيل رأس والده ويده رغم صعوبة نزوله وحركته.