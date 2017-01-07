 “الشرعية” تواصل تقدمها.. السيطرة على مناطق ذوباب والعمري غرب تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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“الشرعية” تواصل تقدمها.. السيطرة على مناطق ذوباب والعمري غرب تعز

“الشرعية” تواصل تقدمها.. السيطرة على مناطق ذوباب والعمري غرب تعز
المناطق - وكالات:

أعلن الناطق باسم قوات الجيش اليمني اليوم تحرير عدد من المناطق والمواقع المهمة من قبضة الانقلابيين في محافظة تعز، وسط اليمن ، وسط فرار الانقلابيين.

وقال العميد الركن عبده مجلي “إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير مديرية ذوباب بالكامل وتحرير جبال العمري”.

وفي جبهة الوازعية بتعز، أوضح مجلي في تصريح نقله المركز الإعلامي للجيش اليمني أن “قوات الجيش اليمني والمقاومة حررت منطقتي المنصورة وكهبوب، مع تحرير جبل شرف العنين الاستراتيجي والسلسة الجبلية فيه، وتلال الصفراء والجبيرية والأقحف والمشبك في بلاد الوافي بمنطقة العنين، بالإضافة إلى تحرير تلة الشابعة بمنطقة الصراهم.

وأضاف مجلي أن “وحدات الجيش تمكنت من تحرير جبل العود والسيطرة النارية على منطقة الأخلود ودار قاسم والبركنة، في جبهة مقبنة غربي تعز”.

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