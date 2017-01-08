 بتهمة باطلة .. ربطوها بشجرة فقتلها النمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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بتهمة باطلة .. ربطوها بشجرة فقتلها النمل

بتهمة باطلة .. ربطوها بشجرة فقتلها النمل
المناطق - وكالات

توفيت سيدة في بوليفيا بعد أن اتهمت بمحاولة سرقة سيارة، وربطت مع ابنيها بشجرة، لتتعرض لهجوم مجموعة من النمل السام، وتفارق الحياة في المستشفى.

وكانت المرأة البالغة من العمر 52 عاماً قد سافرت من العاصمة البوليفية لاباز إلى كارانافي ليلة رأس السنة الجديدة برفقة ابنها (28 عاماً) وابنتها (22 عاماً) لتحصيل بعض الديون، واتهموا عن طريق الخطأ بمحاولة سرقة سيارة.

وقبل التأكد من تورطهم في السرقة، سارع القرويين إلى ربطهم بشجرة بالو سانتو، وهي شجرة غامضة تنمو على سواحل أمريكا الجنوبية، وتعد موطناً لمستعمرات نمل النار البرازيلية المعروفة بلدغتها السامة بحسب موقع فوكس نيوز.

وقال قائد الشرطة في المدينة غونتر أغودو: “تمكنا من إنقاذ الثلاثة من بين أيدي القرويين، لكن الأم كانت في حالة سيئة استدعت نقلها إلى المستشفى، وتوفيت حوالي الساعة 3:30 من بعد ظهر ليلة رأس السنة”.

وفي البداية فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة على أنها محاولة للسرقة، لكن الأمور أخذت منحى آخر بعد وفاة المرأة، وتحولت القضية إلى جريمة قتل، وتم إلقاء القبض على رجل بتهمة تحريض السكان المحليين على معاملة المرأة وابنيها بشكل وحشي.

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