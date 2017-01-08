 الرياض.. “رسائل قديمة” تتسبب في طلاق عروسين بعد 6 أشهر من زواجهما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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الرياض.. “رسائل قديمة” تتسبب في طلاق عروسين بعد 6 أشهر من زواجهما

الرياض.. “رسائل قديمة” تتسبب في طلاق عروسين بعد 6 أشهر من زواجهما
المناطق -الرياض

تسبب الآي كلاود بطلاق عروس لم يمض على زواجها ستة أشهر فقط. وفي التفاصيل أن الزوجة تلقت من زوجها هدية عبارة عن جوال جديد وطلبت منه وضع شريحته بجوالها القديم، لأن جواله لا يعمل.

وما إن وضع شريحته بالجوال انهالت الرسائل المحفوظة عن طريق “الآي كلاود” التي كانت تتضمن أنواع السباب والقذف فيه ووالدته وبأسرته، بسبب أنه كان يمنعها من زيارة صديقاتها فما كان منه بطلبها جمع مقتنياتها لظرف حدث له، وما إن أوصلها منزل والدها حتى رمى عليها يمين الطلاق.

وقال مصدر في العائلة وفقاً لـ”عكاظ”، إن العروس كانت تقوم بربط الجوال بحساب الآي كلاود الخاص بها ما جعل جميع
الرسائل القديمة تتخزن وتظهر بمجرد تغيير الشريحة.

من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني علي القرشي، في مثل حال الزوجة إن عقوبة الإساءة أو الإهانة أو القذف في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال توفر القصد الجنائي، إذ إن ذلك يشمل إعادة إرسال الرسائل أو تخزينها في الجهاز الخاص.

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