 الشيحة يدشن المرحلة الأخيرة لنظام الباكس في مستشفى القويعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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الشيحة يدشن المرحلة الأخيرة لنظام الباكس في مستشفى القويعية

الشيحة يدشن المرحلة الأخيرة لنظام الباكس في مستشفى القويعية
المناطق - الرياض ـ محمد الغبيشي

دشن مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة المرحلة الأخيرة لنظام الباكس الذي تم ربطه ببرنامج المستشفى الطبي ( decent care ).
وقد شمل الربط في المرحلة الأخيرة قسم المختبر بأقسام التنويم ليسهل على الطبيب المختص الحصول على النتائج بكل سهوله و بشكل آلي من خلال ملف المريض .
وكذلك دشن نظام المراقبة التفاعلية في اقسام التنويم والمختبر وهي خدمة أضيفت حديثا للبرنامج وتقوم بعرض معلومات عن حالة المرضى على شاشات كبيرة Lcd ومراقبة حركة الأوامر الطبية والطلبات داخل اقسام المستشفى الأمر الذي انعكس ايجابا على العاملين في المستشفى .
وأوضح مدير مستشفى القويعية العام الأستاذ عطالله بن ثمر الشيباني بأن هذا البرنامج من أحدى مشاريع تحسين تقديم الخدمات وبجودة عالية للمرضى وذلك بدعم من مدير عام الشئون الصحية الدكتور ناصر الدوسري وقدم الشيحة شكره و تقديره لمدير مستشفى القويعية الأستاذ عطا الله الشيباني و الطاقم القائم على هذا الأنجاز و الذي يسهل في تقديم الخدمات الصحية للمرضى بسرعة ودقة عالية.

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