 “الموروث التطريبي” أمسية بفنون أبها الاثنين المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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“الموروث التطريبي” أمسية بفنون أبها الاثنين المقبل

“الموروث التطريبي” أمسية بفنون أبها الاثنين المقبل
المناطق ـ أبها

تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها . ممثلة بالمنتدى الثقافي بالجمعية أمسية شعبية ثقافية بعنوان ” الموروث التطريبي – ألحان الحياة “. يشارك فيها كل من : الأستاذ عيسى عايض النجيمي ، والشاعر عبدالعزيز بدوي العلكمي ، فيما يدير الأمسية الأستاذ إبراهيم مسفر الألمعي . وذلك مساء الاثنين القادم بعد صلاة المغرب مباشرة بمقر الجمعية بقرية المفتاحة وسط مدينة أبها. وقدمت الجمعية الدعوة العامة للمهتمين وعشاق الموروث من أهالي أبها وزوارها للحضور والمشاركة .
من جانبه قال مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد بن إبراهيم السروي : “أن الجمعية حريصة على تنظيم وتقديم مثل هذه الأمسيات بإعتبار أن موروث المنطقة مرتبط بإنسانها الذي أوجده وتغنى به في كل مناسباته.مؤكداً أن الأمسية تستعرض العديد من تلك الفنون وألحانها ” .

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