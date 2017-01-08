“الموروث التطريبي” أمسية بفنون أبها الاثنين المقبل

تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها . ممثلة بالمنتدى الثقافي بالجمعية أمسية شعبية ثقافية بعنوان ” الموروث التطريبي – ألحان الحياة “. يشارك فيها كل من : الأستاذ عيسى عايض النجيمي ، والشاعر عبدالعزيز بدوي العلكمي ، فيما يدير الأمسية الأستاذ إبراهيم مسفر الألمعي . وذلك مساء الاثنين القادم بعد صلاة المغرب مباشرة بمقر الجمعية بقرية المفتاحة وسط مدينة أبها. وقدمت الجمعية الدعوة العامة للمهتمين وعشاق الموروث من أهالي أبها وزوارها للحضور والمشاركة .

من جانبه قال مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد بن إبراهيم السروي : “أن الجمعية حريصة على تنظيم وتقديم مثل هذه الأمسيات بإعتبار أن موروث المنطقة مرتبط بإنسانها الذي أوجده وتغنى به في كل مناسباته.مؤكداً أن الأمسية تستعرض العديد من تلك الفنون وألحانها ” .