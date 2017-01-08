لضمان وصول الدعم لمستحقيه.. ربط “حساب المواطن”بنظام “إيجار”

كشف مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن ربط برنامج حساب المواطن ببرنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان لضمان حصول الأشخاص المستحقين الدعم الحكومي المخصص لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.

وأكد المهندس ماجد العصيمي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على التنمية الاجتماعية، أن الربط جاء لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن هناك إجراءات صارمة ستتخذ ضد الأشخاص الذي قد يلجأون إلى الطرق الملتوية للحصول على الدعم.

وأوضح أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات التقنية الكفيلة بإثبات صحة المعلومات والوثائق المقدمة في حساب المواطن، وذلك من خلال ربط 16 جهة حكومية ببرنامج حساب المواطن، من بينها أبشر التابع لوزارة الداخلية، ونظام إيجار التابع لوزارة الإسكان، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وقال إن الوزارة وضعت بعين الاعتبار الخطوات الرادعة لمنع وصول الدعم إلى غير مستحقيه، وفي حالة استفادة غير المستحقين للدعم سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، أما الذين قدموا للحصول على الدعم ولم تنطبق عليهم الشروط فستقوم اللجنة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.