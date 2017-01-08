شاهد.. عملية “نشل” مواطن نفذها 4 أشخاص بطريقة محترفة

أظهر مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عملية “نشل” تعرض لها مواطن سعودي في سوبرماركت في محافظة جدة، نفذها 4 أشخاص بطريقة محترفة تبين اعتيادهم على القيام بهذه العمليات في الأماكن العامة.

ووثقت كاميرا المراقبة التابعة للسوبر ماركت وقوف المواطن أمام الصندوق لدفع قيمة مشترياته، وعند إخراجه النقود من محفظته ودفعه الحساب، بدأت عملية التحضير للنشل.

بعدها همّ المواطن بالخروج، فأحدث النشالون الأربعة بلبلة وزحمة عند الباب، ليدخل أحدهم يده في جيب المواطن ويسرق المحفظة “بخفة”. بعدها بقليل عاد ضحية السرقة إلى مكان السرقة باحثاً عن محفظته لكن دون جدوى.