 شاهد.. لصوص يطعنون عشرينيا في الشارع ويفرون بدراجة نارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. لصوص يطعنون عشرينيا في الشارع ويفرون بدراجة نارية

المناطق - وكالات

أظهرت لقطات فيديو لحظات مروعة تم فيها طعن طيّار متدرب إلى أن مات، وذلك من قبل أحد اللصوص الهمج في الشارع، حيث حدث ذلك قبل منتصف الليل.

وكان السبب يتعلق فقط بسرقة هاتفه “الآيفون” من قبل القاتل ومساعده، واللذان فرا بدراجة نارية بعد أن ارتكبا جريمتهما.

وكان الشاب الضحية ابن الـ26 عاماً، واسمه واسين ليانغجايم، في طريقه إلى دكانة في الركن من الشارع لشراء السجائر، في حوالي الساعة 10 مساء عندما تم الاعتداء عليه، وذلك ليل الأربعاء الماضي في بانكوك عاصمة تايلاند.

وأظهرت كاميرا دائرة تلفزيونية مغلقة بالمكان مشادة الضحية مع الرجل الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية لقب “القاتل آيفون”، والذي كان يرتدي خوذة سوداء تستخدم لقيادة الدراجة النارية. وقد ارتكب الجريمة بعون الرجل الآخر الذي ظهر معه في الفيديو، وفر أولا.

وفي الوقت الذي عبرت فيه أسرة الشاب موضوع القضية عن الاستياء، فإن الشرطة تواصل بحثها عن الجاني الثاني، بعد أن تم القبض على المجرم الأساسي في الساعات الأولى من يوم الجمعة بعد أن نشرت الشرطة صورا محتملة له.

 

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