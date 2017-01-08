 الشرعية تقبض على قائد معسكر العمري و8 ضباط موالين لصالح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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الشرعية تقبض على قائد معسكر العمري و8 ضباط موالين لصالح

الشرعية تقبض على قائد معسكر العمري و8 ضباط موالين لصالح
المناطق - متابعات

تمكنت قوات الشرعية من أسر قائد معسكر العمري الاستراتيجي بمنطقة ذوباب، و7 ضباط آخرين، ونحو 25 عنصراً من ميليشيا الحوثي، في العملية العسكرية التي انطلقت فجر اليوم السبت، لتحرير المناطق الساحلية بمحافظة تعز.

وأكدت قيادة المحور، بحسب ما أفاد موقع “يمن برس”، تحقيق تقدم واسع للجيش بدعم من قوات التحالف العربي حيث تمت السيطرة على معسكر العمري، ومنطقة ذوباب، وكهبوب، بالإضافة إلى مناطق أخرى في الوازعية.

وكانت اقتحمت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم السبت، معسكر العمري شمال شرق مديرية ذوباب جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري، إن معارك عنيفة تدور داخل المعسكر، الذي يعد من أهم المواقع العسكرية للجماعة المسلحة في المنطقة الجنوبية الغربية، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وأشار إلى أن القوات الحكومية كانت قد سيطرت على مديرية ذوباب بشكل كامل، والجبال المطلة على المعسكر، “والآن سنكمل السيطرة على معقل الحوثيين وقوات صالح”.

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