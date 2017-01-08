منح التأشيرات للمستثمرين الأجانب إلكترونياً خلال 24 ساعة من تسلم الجواز

ذكرت مصادر أن وزارة الخارجية أقرت آلية لتسهيل وتسريع إجراءات حصول المستثمرين الأجانب على تأشيرات دخول المملكة إلكترونياً خلال 24 ساعة من تسلم جواز الزائر، وفق ضوابط وشروط.

وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، أن القرار يهدف لتسهيل تمكين المستثمرين من زيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرة إلى أنه صدر تعميم لجميع بعثات المملكة في الخارج للالتزام بالمتطلبات الموحدة لإصدار التأشيرة.

وأضافت أن التنظيم الجديد لإصدار التأشيرات التجارية قسمها إلى 3 فئات؛ وهي: “تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في المملكة، وتأشيرة زيارة رجل الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية”.

وبيّنت المصادر أن تطبيق قرار منح التأشيرات لفئتي رجل الأعمال والوفود التجارية سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل، فيما سيبدأ تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن عملية إصدار تأشيرات الزيارة باتت تتم إلكترونياً، دون الحاجة إلى خطاب دعوة لتسهيل بت الجهات المختصة فيها، وذلك بعد إجراء ربط إلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، وتم بموجب ذلك إلغاء المصادقة على خطابات الدعوة من الغرف التجارية.