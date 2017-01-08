دوس تحتفي بالشيخ عبيد بن سويد

كرّمت قبيلة دوس بني علي، الشيخ عبيد بن سويد آل عبيد الزهراني، بمناسبة صدور أمر سمو أمير منطقة الباحة بتنصيبه معرفا لجماعته بقبيلة دوس بني على .وذلك في قاعة لميس بجدة.

واستُهلَّ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها أُلقى الفنان محمد الزهراني كلمة ترحيبية : أبان فيها أن هدف التكريم هو تجديد أواصر الترابط بين أفراد القبيلة، وتكريم كل مَنْ خدم القبيلة. ثم ألقى بعد ذلك شيخ القبيلة الشيخ مساعد بن عبدربه الدوسي، كلمة رحب فيها بالضيوف من خارج القبيلة، واستعرض جهود المحتفى به، وما يحمله من فكر، ورأي سديد، وأثنى على دور والده الشيخ سويد وشكره على ما قدمه خلال السنوات الطويلة في خدمة القبيلة

من جانبه عبر المحتفى به الشيخ عبيد بن سويد عن سعادته بهذه المناسبة ، و رحب بالجميع وأكد أن سعادته بكل من حضر لا توصف وهي التتويج الذي يسعى له دوما ويفتخر به .وشكر من خلالها وﻻة اﻻمر حفظهم الله ، داعيا الجميع الى وحدة الصف و اﻻلتفاف خلف القيادة الرشيدة والمحافظة على مكتسبات الوطن ، وقدمه شكره لسمو أمير منطقة الباحة على هذه الثقة ، سائلا الله أن يعينه على أدائها وأن يكون عند حسن ظن الجميع ، و شكر القائمين على هذا التكريم وكل من حضر من جميع القبائل .واعتبر الثقة حافزا لبذل المزيد لخدمة أبناء قبيلته

توالت المشاركات بعد ذلك حيث ألقى الدكتور سعيد بن عايض الزهراني كلمة وفاء نالت الاستحسان . ثم توالت المشاركات الشعرية بمشاركة للشاعر سعود بن شباب العتيبي والشاعر محمد بن صالح اللخمي والشاعر سعيد الغامدي والشاعر على بن زايد والشاعر وليد سرحان العياشي . وبعدها قُدمت شيلة إبداعية للشاعر عبدالرحمن بن عراق وسط تفاعل وترديد من الحضور وقد نالت الاستحسان .

وفي ختام الحفل سلّم الشيخ مساعد الدوسي، والضيوف، الهدايا، والدروع التذكارية للمحتفى به. وقد شهد حفل التكريم حضورٌ كبيرٌ من أبناء القبيلة، وأعيان ووجهاء المجتمع .