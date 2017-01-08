توجيهات عليا للجهات الحكومية بسداد مديونيات “الطيران المدني” خلال 3 سنوات

ذكرت مصادر مطلعة أن الجهات العليا وجّهت بسداد مديونيات الجهات الحكومية والخاصة لمصلحة هيئة الطيران المدني، خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات؛ بحيث تتم جدولتها بشكل تدريجي وتنتهي مع بداية عام 1441هـ.

وأوضحت المصادر، وفقاً لما أوردت صحيفة “الحياة”، أن وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني شرعتا في تشكيل لجنة خاصة لحصر جميع مستحقات الهيئة لدى الغير.

وأشارت إلى أن الهدف من التوجيهات الجديدة، هو تقليص مهام الهيئة؛ لتقتصر على التشريع وتنظيم سوق الطيران، وكذلك تحصيل مستحقاتها لدى الجهات كافة.