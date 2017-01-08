“النمر السعودي” يخترق قناة العالم ويقتنص معلومات حسّاسة

اخترق مقرصن سعودي “النمر السعودي” وآخر أحوازي، حسابات موقع قناة “العالم” الإيرانية فجر اليوم الأحد، وعرضت على الإنترنت لقطات من داخل البريد الإلكتروني لبعض العاملين لديها.

وتمكنت المجموعة من الوصول إلى قاعدة البيانات التابعة لموقع قناة “العالم” الإيرانية، وسحبت معلومات في غاية الأهمية تكشف عن التنسيق العالي بين مراسلي القناة في الدول العربية وبين المخابرات الإيرانية، بحسب موقع “أنباء تُستَر” الأحوازي.

وأكد “النمر” أن هذه العملية جاءت بتنسيق عالٍ مع مجموعة أخرى أحوازية تعمل في نفس المجال لضرب المصالح الإيرانية من خلال الشبكة العنكبوتية.

وبحسب موقع “24” الإماراتي حصلت الوكالة على مجموعة من الصور التي تظهر فيها طريقة تلفيق الأخبار في هذه القناة من قبل المراسلين ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامة والمملكة العربية السعودية خاصة، فيما تمتنع الوكالة عن نشرها لأهمية المعلومات التي وردت فيها.