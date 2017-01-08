الندوة العالمية تفتتح مسجد الخيرات في اليمن

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في اليمن مسجد أم الخير بمدينة رصد محافظة أبين على مساحة 100 متر مربع .

ويأتي تشييد الندوة للمسجد في ظل ظروف صعبة وعصيبة بسبب الحرب الدائرة التي أثرت بشكل بالغ في جميع مناحي الحياة ، وفي منطقة تفتقر للمساجد الجامعة التي يحتاجها السكان الذين يصلون إلى 400 نسمة.

يذكر أن الندوة العالمية افتتحت في اليمن على مدار العامين الماضيين 15 مسجدًا إيمانا منها بالدور الإيجابي للمسجد في حياة المجتمع، وأثره البالغ في حماية الشباب من التطرف والمفاهيم الضارة.