 الندوة العالمية تفتتح مسجد الخيرات في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الندوة العالمية تفتتح مسجد الخيرات في اليمن “مكافحة المخدرات” تحذر من مروِّجي السموم على الطلاب الإطاحة مجدداً بالإرهاب ولي العهد يطمئن على صحة العريف عواجي الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي يختبئ فيه المطلوب طايع الصيعري “النمر السعودي” يخترق قناة العالم ويقتنص معلومات حسّاسة توجيهات عليا للجهات الحكومية بسداد مديونيات “الطيران المدني” خلال 3 سنوات دوس تحتفي بالشيخ عبيد بن سويد العمل تنفي استبعاد العمالة المنزلية المغربية والفلبينية أمسية شعرية للشاعر صعابي بأدبي جدة الصديقي : 70 % يعملون في غير تخصصاتهم إيران تحذر الأسد من كشف “المستور” عسيري: الجيش اليمني أصبح قادرًا على إدارة العمليات العسكرية ضد الانقلابيين

الندوة العالمية تفتتح مسجد الخيرات في اليمن

الندوة العالمية تفتتح مسجد الخيرات في اليمن
المناطق - الرياض

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في اليمن مسجد أم الخير بمدينة رصد محافظة أبين على مساحة 100 متر مربع .

ويأتي تشييد الندوة للمسجد في ظل ظروف صعبة وعصيبة بسبب الحرب الدائرة التي أثرت بشكل بالغ في جميع مناحي الحياة ، وفي منطقة تفتقر للمساجد الجامعة التي يحتاجها السكان الذين يصلون إلى 400 نسمة.

يذكر أن الندوة العالمية افتتحت في اليمن على مدار العامين الماضيين 15 مسجدًا إيمانا منها بالدور الإيجابي للمسجد في حياة المجتمع، وأثره البالغ في حماية الشباب من التطرف والمفاهيم الضارة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>