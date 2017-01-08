حرس الحدود بالشرقية : انخفاضا ملحوظا في أعمال التهريب والتسلل لعام 1437

كشفت الإحصائيات السنوية لعام 1437هـ لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية والتي توضح جهود دوريات حرس البرية والبحرية انخفاضا ملحوظا في أعمال التهريب والتسلل للعام المنصرم ، وإنقاذ 96 شخصاً ، واحباط 3 حالات تهريب ، اوضح ذلك المتحدث الرسمي لحرس حدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر بن محمد الأكلبي ، لافتاً الى ان الاحصائية اشارت الى القبض على 53 متسللاً من جنسيات عربية وآسيوية مختلفة، إضافة الى القيام بعمليات إنقاذ بحري لـ 96 شخصا من مختلف الأعمار والجنسيات فيما تعرض 6 أشخاص لحالة غرق في مناطق غير مخصصة للسباحة وتشير الإحصائيات الى مخالفة 101 شخصا لنظام الصيد والنزهة ورصد 505 شخصا مخالفين للائحة الأمن والسلامة .

واضاف “الأكلبي” ان انخفاض نسبة الأرقام عن الأعوام الماضية وخصوصاً أعمال التهريب والتسلل في هذه الإحصائية يعود إلى الخطط التطويرية والعملياتية والجهود الميدانية التي تبذل من قبل رجال حرس الحدود الجبارة في مختلف القطاعات والمراكز والوحدات التابعة للمنطقة، واستخدام التقنيات وأجهزة المراقبة الإلكترونية الحديثة التي من شأنها المساعدة في فرض السيطرة الأمنية على الشريط الحدودي للمنطقة للحيلولة من تمكين أعداء هذا الوطن من تحقيق مبتغاهم من جراء تهريب المخدرات وإدخال الممنوعات بشتي انواعها والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن بلادنا ومقدراته .

إضافةً للعمل التوعوي الذي قام به منسوبي حرس الحدود من ضباط وصف ضباط أثر إيجابي في رفع مستوى الوعي للمتنزهين ورواد الشواطئ ودور نشاطات اللجنة النسائية للسلامه البحرية التي تهتم بنشر الوعي بأهمية التقيد بإرشادات السلامة البحرية والتعريف بمخاطر البحر على جميع المتنزهين من مختلف الأعمار وزيادة نسبة الوعي للأسرة والمجتمع بصفة عامة من خلال إقامة المحاضرات والإستفادة من المناسبات المختلفة للقيام بحملات السلامة وإيصال الرسالة التوعوية بمختلف الوسائل للجميع .

واوضح النقيب الأكلبي ان غالبية حالات الغرق تم رصدها في مناطق غير مخصصة للسباحة بالرغم من توفير جميع اللوحات الإرشادية والتوعوية والتي توضح عدم صلاحية هذه المناطق لمزاولة السباحة ويرجع السبب الرئيسي الى عدم الوعى وعدم قراءة هذه اللوحات أو الاتصال برقم طوارئ حرس الحدود 994 والذي يعمل على مدار الساعة ويمكن من خلاله الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بأماكن السباحة ومزاولة مختلف الأنشطة البحرية.

أما بالنسبة للمواقع المخصصة للسباحة فيمكن حصر حالات الغرق فيها على عدم الالتزام بالتعليمات المنظمة لها أو تجاوز المنطقة والعلامات المحددة لنهاية المنطقة المخصصة للسباحة، حيث يشكل ذلك خطراً وكذلك السباحة أثناء ارتفاع الأمواج والسباحة ليلاً قد تشكل خطراً من بعض أنواع الأسماك السامة والخطرة وسباحة الأطفال بدون مرافق يجيد السباحة .

مؤكداً أن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية تبذل كل الجهود وتستخدم كل الوسائل لترسيخ مفهوم الوعي بالأخطار الشاطئية وهو الركن الأساسي في المحافظة على الأرواح إضافة إلى تنظيم المحاضرات بالمدارس والمشاركة في الفعاليات ذات الطابع التوعوي .