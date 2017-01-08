“صندوق التنمية العقاري” يبدأ تحديث بيانات المتقدمين على قوائم الانتظار للإعلان عن القروض

بدأ صندوق التنمية العقاري في تحديث بيانات المواطنين المتقدمين للصندوق على قوائم الانتظار بالإضافة لمن صدرت لهم الموافقة على القروض ولم يتقدموا للحصول على القرض.

وحسبما أوردت صحيفة “الرياض”، تأتي هذه الخطوة تمهيداً للإعلان عن دفعات جديدة من القروض للمواطنين.

وقالت الصحيفة إن تعميما صدر عن الصندوق تضمن قيام الفروع بضرورة تحديث البيانات عن طريق البوابة الخارجية للصندوق عدا الحالات الخاصة التي يراها مدير الفرع أو المكتب التي تحتاج إلى مساعدة ويتم تحديث البيانات لهم من قبل موظفي الفرع بالدخول للبوابة الخارجية.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن تحديث دوري لقوائم الانتظار، حسب الأقدمية بالتاريخ والمتبعة في إصدار الموافقات.

و كان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قد قال مؤخرا إن صندوق التنمية العقاري يعتزم الإعلان عن دفعة جديدة من القروض خلال هذا الشهر ستكون الأكبر في مسيرة الصندوق خلال الـ40 عاماً الماضية.