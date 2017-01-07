 ارتفاع عدد القتلى في تفجير أعزاز الانتحاري بريف حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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ارتفاع عدد القتلى في تفجير أعزاز الانتحاري بريف حلب

ارتفاع عدد القتلى في تفجير أعزاز الانتحاري بريف حلب
المناطق - وكالات

أفاد نشطاء في المعارضة السورية بارتفاع عدد قتلى تفجير أعزاز بريف حلب إلى سبعة وستين شخصاً فضلا عن جرح أكثر من مئة وعشرين.

وقالت شبكة سوريا مباشر نقلا عن شهود عيان إن الهجوم وقع بتـفجير شاحنة وقود وسط البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية قرب الحدود التركية السورية.

وأضافت مصادر في المعارضة أن الانفجار وقع قرب المحكمة المركزية وسط البلدة.

وذكرت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” أن من بين القتلى مدنيون وعناصر من المعارضة المسلحة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وتشهد مدينة أعزاز، التي تعد أبرز معاقل الفصائل المعارضة في محافظة حلب، بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة، تبنى بعضها تنظيم داعش.

وتعد بلدة أعزاز معقلا أساسيا للجيش السوري الحر المدعوم من تركيا.

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