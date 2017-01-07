 انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة

انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة
واس - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم تمتد إلى الدوادمي, فيما تنخفض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة, وتبقى السماء غائمة جزئيًا على وسط وجنوب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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