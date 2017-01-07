 صحة القصيم تحاضر بسجن بريدة في اسبوع النزيل الخليجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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صحة القصيم تحاضر بسجن بريدة في اسبوع النزيل الخليجي

صحة القصيم تحاضر بسجن بريدة في اسبوع النزيل الخليجي
المناطق - بريدة
ضمن برامج وفعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس بعنوان ( معاً لتحقيق الاصلاح ) أقامت مديرية السجون بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة سجن بريدة محاضرة توعوية صحية بعنوان ( نمط الحياة الصحي ) بالتعاون مع لجنة تراحم القصيم وبالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم والذي ألقاها
الدكتور / عادل بن عبدالعزيز السويد أخصائي طب الأسرة من إدارة المراكز الصحية بصحة القصيم .
والتي تهدف إلى أهمية الغذاء الصحي والرياضة وكيفية المحافظة على الوزن الطبيعي والابتعاد عن التدخين وأضراره والنظافة الشخصية كما بين سبل الوقاية من الأمراض المعدية .
كما بين السويد للنزلاء أكثر الأمراض انتشاراً  وشيوعاً لدى الناس وذلك بسبب نمط الحياة الغير صحي والوقاية منها كالسمنة و الضغط والسكري وارتفاع نسبة الدهون ونقص الفيتامينات في الجسم .
الدكتور عادل السويد يعتبر من الكفائة الطبية الجيدة في مجال عمله وله العديد من المحاضرات والدورات الطبية في الايام العالمية ومشاركات عديدة في التوعية الصحية للمجتمع .
وأختتم المحاضرة بحوار ساخن بين النزلاء وتوصيات هادفة للمحافظة على الصحة كما تم توزيع هدايا للحاضرين .

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