صحة القصيم تحاضر بسجن بريدة في اسبوع النزيل الخليجي

ضمن برامج وفعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس بعنوان ( معاً لتحقيق الاصلاح ) أقامت مديرية السجون بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة سجن بريدة محاضرة توعوية صحية بعنوان ( نمط الحياة الصحي ) بالتعاون مع لجنة تراحم القصيم وبالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم والذي ألقاها

الدكتور / عادل بن عبدالعزيز السويد أخصائي طب الأسرة من إدارة المراكز الصحية بصحة القصيم .

والتي تهدف إلى أهمية الغذاء الصحي والرياضة وكيفية المحافظة على الوزن الطبيعي والابتعاد عن التدخين وأضراره والنظافة الشخصية كما بين سبل الوقاية من الأمراض المعدية .

كما بين السويد للنزلاء أكثر الأمراض انتشاراً وشيوعاً لدى الناس وذلك بسبب نمط الحياة الغير صحي والوقاية منها كالسمنة و الضغط والسكري وارتفاع نسبة الدهون ونقص الفيتامينات في الجسم .

الدكتور عادل السويد يعتبر من الكفائة الطبية الجيدة في مجال عمله وله العديد من المحاضرات والدورات الطبية في الايام العالمية ومشاركات عديدة في التوعية الصحية للمجتمع .

وأختتم المحاضرة بحوار ساخن بين النزلاء وتوصيات هادفة للمحافظة على الصحة كما تم توزيع هدايا للحاضرين .