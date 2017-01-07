الثانوية التاسعة عشر تُقيم يوم اللغة الإنجليزية (English day)

أقامت معلمة اللغة الإنجليزية الأستاذة منيرة الخزيم من الثانوية التاسعة عشر يوم اللغة الإنجليزية (English day) وهو عبارة عن مشروع لمادة اللغة الإنجليزية شمل على عدة فقرات تم من خلالها عرض لإنجازات الطالبات من نقد للمنهج (منهج Flying High 5) المستوى الخامس وعرض لمقال تضمن معلومات تضاف للمنهج، كما تنوعت فقرات المشروع من عروض مرئية وعرض للمقالات ومسابقات وجميع الفقرات قدمت باللغة الإنجليزية.

وقد حضر المشروع الأستاذة هياء السليمان مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث والأستاذة هند الفقيه مديرة إدارة الجودة والأستاذة جوزاء الشمري مشرفة اللغة الإنجليزية، بحضور قائدة المدرسة الأستاذة شاها الشمري وجميع منسوبات الثانوية التاسعة عشر من معلمات وإداريات وطالبات، كما كرمت المعلمة منيرة الخزيم ٣٨ طالبة يشار إليهن بالبنان لتميزهن وتفوقهن كذلك كرمت الخزيم قائدة المدرسة لدعمها وتحفيزها، وكرمت مشرفة المادة لصدق توجيهها وكذلك بقية مديرات الإدارات لتشريفهم وحضورهم.

بعدها ألقت الأستاذة هياء السليمان كلمة شكر للمعلمة وضحت فيها مدى سعادتها بهذا الإنجاز الرائع متمنيةً للمعلمة المزيد من التقدم والتميز، وكذلك ألقت الأستاذة جوزاء الشمري كلمة شكر للطالبات وللأستاذة منيرة الخزيم عبرت فيها عن شكرها وتقديرها لجهود المعلمة، ووصفت العمل بالعمل المتقن المتميز ووصفت المعلمة بالمعلمة المتجددة والمتميزة وكذلك عبرت عن مدى سعادتها بهذا المشروع الهادف وبأن الاحتفال بيوم اللغة الإنجليزية هو بادرة لم يسبق لأحد أن تطرق إليها.

في الختام ألقت قائدة المدرسة الأستاذة شاها السليمان كلمة عبرت فيها عن شكرها وتقديرها للأستاذة منيرة الخزيم كونها من المعلمات المتميزات في المدرسة، ثم كرمتها بشهادة شكر وتقدير وهدايا.