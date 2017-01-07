خلال شهر تعليم الرياض يحقق ستة جوائز بالعرض المسرحي “احتدام “

حققت إدارة تعليم الرياض مراكز متقدمة في التصفيات النهائية للعروض المسرحية التي أقيمت في مدينة جدة وتحت رعاية وزير التعليم وبحضور وكيل الوزارة نياف الجابري حيث حصلت إدارة تعليم الرياض عل الجوائز التالية: أفضل نص مسرحي من تأليف الكاتب حسن الفيفي ، وثاني أفضل عرض من إخراج الأستاذ عبد الهادي القرني .

واستقبل الطلاب في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وفد من إدارة النشاط الطلابي يتقدمهم الأستاذ عبدالله الفارس ، وحظيت النتائج التي تحققت بالإشادة والتقدير من مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور بن عبدالله أبوعباة حيث عبر ثنائه وشكره للطلاب على ما حققوه من نتائج متميزة في هذا الكرنفال المتميز.

وأكد أبو عباة بأن النشاط الطلابي الثقافي يبذل جهودًا كبيرة في بناء جيل مسرحي قادم ليقدم عطاءاته للوطن ويغرس في الطلاب المبادئ والقيم الإسلامية ، وبارك ما تحقق من إنجازات تضاف لسجل الجهود التي يقدمها الميدان التربوي.

وأشار رئيس قسم النشاط الثقافي الأستاذ عبدالله الشهري أن المنافسات تعكس الاهتمام بالمسرح والقائمين عليه وبناء جيل مسرحي ليعزز الانتماء لفن المسرح ونوه أن إدارة تعليم الرياض قبل أيام استضافت منافسات المسرح المجموعة التاسعة ضمن المنافسات التي تقيمها وزارة التعليم وتأهلت إدراتي تعليم الرياض و تعليم صبيا للمنافسات النهائية، ولاشك أن ذلك تحقق بعد الشراكة الاستراتيجية مع مدارس نيار الأهلية التي دعمت كراعي للطلاب ومشاركتهم في هذا المحفل ونقدم لهم الشكر لتميزهم ورعايتهم المميزة للطلاب .

من جهته عبّر الأستاذ عبدالهادي القرني الفائز بأفضل ثاني عن شكره الجزيل لإدراة النشاط الثقافي في الوزارة على ماقدموه من جهود مميزة في نجاح هذه المنافسات التي أصبحت أيقونة بارزة للنشاط الثقافي ونبارك لأنفسنا ولإدارة تعليم الرياض ولطلابنا على ماحققوه من نجاحات في هذا العام الدراسي وأشكر الزملاء على إنجاح العمل المدرسي وإظهاره بالشكل اللائق.