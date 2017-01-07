 م.الأحمد يعتمد “الإجراء السريع” في تجديد رخص المحلات بأمانة القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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م.الأحمد يعتمد “الإجراء السريع” في تجديد رخص المحلات بأمانة القصيم

م.الأحمد يعتمد “الإجراء السريع” في تجديد رخص المحلات بأمانة القصيم
المناطق - بريدة

اعتمد أمين منطقة القصيم م.صالح بن أحمد الاحمد (الاجراء السريع) في اجراءات تجديد الرخص الصحية والمهنية بمدينة بريدة ، وكشف وكيل امين منطقة القصيم للخدمات م.عبدالعزيز بن محمد المهوس ان (الاجراء السريع) يأتي تنفيذاً لتوجيهات أمين منطقة القصيم والتي تهدف لتسريع وإتمام اجراءات تجديد تراخيص الأنشطة الصحية والمهنية والمختصة في اسرع وقت وابسط اجراء موضحاً ان اجراءات التجديد تتم من خلال خطوات إلكترونية عبر بوابة امانة منطقة القصيم الالكترونية فيما تتولى البلديات الفرعية الرقابة السابقة واللاحقة والتأكد من توفر الاشتراطات النظامية لهذه الانشطة واشار ان الخطوة الاجرائية الجديدة بدأت ادارة الرخص الصحية والمهنية بالوكالة في تطبيقها مع بداية العام  الهجري الحالي محققة نتائج ايجابية في اختصار الوقت وتسريع الاجراء وتبسيطه ، مشيراً إلى تواصل العمل لتطوير هذه الخطوة الإجرائية وغيرها من الخطوات في مجال الرخص الصحية والمهنية.

يشار ان ادارة الرخص الصحية والمهنية بوكالة الخدمات اتمت عدد من التنسيقات والتفاهمات مع عدد من الجهات الحكومية ببريدة والتي تهدف لتبسيط الاجراءات واختصارها في كافة اجراءات الرخص.

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