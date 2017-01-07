ضمن مبادرة الحملة السعودية ” لأجلك يا حلب” تستمر الحملة  بتوزيع  المساعدات الاغاثية على النازحين في الشمال السوري   

باشرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا ومن خلال المبادرة التي اطلقتها والتي تحمل شعار “لأجلك يا حلب ” بتوزيع المساعدات الاغاثية على الاشقاء النازحين السوريين من حلب مؤخراً وذلك بهدف تأمينهم بالمواد الاغاثية الأساسية في المنطقة الحدودية بين تركيا و سوريا وتحديداً في منطقة باب الهوى .

مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا الأستاذ خالد السلامة أشار الى ان مكتب الحملة في تركيا قام ومنذ بدء الاحداث الدامية في حلب بالتنسيق مع الجهات الرسمية التركية بهدف ادخال القوافل الاغاثية للداخل السوري ضمن مبادرة الحملة “لاجلك يا حلب” حيث تم ادخال قافلتين بواقع 30 شاحنه ويتم الاعداد حالياً لادخال القافلة الثالثة وذلك بهدف تغطية اكبر عدد ممكن باذن الله من اشقائنا النازحين السوريين في المخيمات بالداخل السوري والمحاذية للشريط الحدودي التركي .

من جانبه اوضح الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا ان هذه المساعدات الاغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية هي للوقوف مع الاشقاء النازحين السوريين الذين لا يزالون في محنتهم منذ اندلاع الثورة السورية وذلك بهدف سد احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها منوهاً الى ان العمل جاري في ادخال المساعدات الى الداخل السوري لتشمل كافة النازحين السوريين في الشمال السوري في منطقة حلب واريافها و ادلب واريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام بواقع 400 الف جاكيت و 176 الف بطانيه كبيره و 188 الف بطانيه طفل و 288 الف طقم شتوي و 144 الف بلوفر و 172 الف شال نسائي .

واكد السمحان ان هذه المساعدات الاغاثية تاتي استكمالاً لما تسير عليه مملكة الانسانية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – و ثمار عطاء الشعب السعودي الكريم لاشقائه النازحين واللاجئين السوريين بالوقفه الانسانية الصادقة الى جانبهم والذي يمليه علينا ديننا الحنيف , سائلاً الله العلي القدير ان يجزي كل من ساهم وتبرع خير الجزاء وان يديم نعمة الامن والأمان على المملكة العربية السعودية وان يحفظ ولاه امرها من كل مكروه .