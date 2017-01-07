الشهيد الحربي موصيا : انشروا خبر استشهادي .. لتفخر بناتي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ استشهاد نايف بن فرحان الحربي؛ الذي كان قد أوصى بذلك حتى تفخر بناته به وذلك قبل استشهاده، أمس، بعدة ساعات خلال اشتباكه مع مجموعة من الحوثيين على الحدود اليمنية – السعودية.

كان الشهيد الحربي من خيرة الجنود المرابطين على الحد الجنوبي؛ حيث عُرف عنه بسالته في التصدّي للمعتدين.

وكانت آخر مقولاته لزملائه “هناك رجال وقفوا على حدود نجران يريدون الموت من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم، فهنيئاً لمَن فاز بالشهادة، والفخر لمَن شرف بالإصابة على أرضك، فلن أترك أهلي في وسط المملكة لكي أتنزه في جنوبها وما جئتها إلا مدافعاً عن كل شبر في أرض الحرمين فسلام عليك يا نجران”.