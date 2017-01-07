فريق حملة (حائل تبي منا) النسائي يزور الابتدائية (33)

زار فريق حملة (حائل تبي منا) التطوعية يوم الخميس الموافق 7/4/1438هـ الابتدائية الثالثة والثلاثون وذلك بقيادة رئيسة الحملة النسائية الأستاذة رائدة أنور الحميد وبرفقتها الأستاذة سلوى الاسلمي والأستاذة هديل الداؤود، حيث كان باستقبالهم قائدة المدرسة الأستاذة بدرية الدهام , والتي رحبت بفريق الحملة واعتبرت ذلك تشريف لمدرستها ومنسوباتها، حيث نفذت الحملة داخل فناء المدرسة، وقد بدأ البرنامج بكلمة تعريفية ألقتها الحميد عن الحملة وأهميتها وأهدافها و حثت خلالها على ضرورة النظافة والعناية بالمرافق العامة من حدائق ومتنزهات ومخيمات، وعند قيام الأسرة أو الفرد بالذهاب إلى رحلة برية أن يجعل المكان أنظف مما كان عليه، كما نقلت للحضور تجارب الفرق التطوعية بالميدان.

بينما دعت الأستاذة هديل الداؤود عضو فريق الحملة بضرورة توعية النشء في المنزل والمدرسة للمحافظة على نظافة البيئة لأنها تحتضن الانسان والحيوان والبنات، وشجعت على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي بين أبنائنا الطلاب، وقد ختمت الحملة بتوزيع أكياس النفايات والقفازات على الطالبات وتم البدء بتنظيف الساحة الداخلية والخارجية والفصول من الفضلات وكان هناك تعاون ملحوظ بين أعضاء الحملة وإدارة المدرسة، وقد اختتم بشكر الفريق الزائر لقائدة المدرسة الأستاذة بدرية الدهام وكذلك للمرشدة الطلابية الأستاذة رقية الزامل وكافة منسوبات المدرسة على حضور البرنامج و التعاون وحسن الاستقبال، وبالمقابل شكرت الدهام الفريق الزائر وقدمت شهادة شكر وتقدير لرئيسة الحملة الأستاذة رائدة الحميد.