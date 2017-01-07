العميد الغفيلي يثمن دور تراحم حائل مع أنشطة سجون المنطقة

أثنی مدير السجون بمنطقة حائل سعادة العميد/ محمود بن صالح الغفيلي علی ما تقوم به لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة حائل ممثلة في رئيسها الاستاذ / منصور العمار والمدير التنفيذي للجنة/ عثمان السيف من دور بارز وملموس في خدمة المجتمع والمشاركة في كافة أنشطة سجون المنطقة وخاصة في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس تحت شعار معا لتحقيق الاصلاح..

وشكر العميد الغفيلي أعمال اللجنة والعاملين بها على جهودهم المثمرة والمستمرة في رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في المنطقة …

كما شكر مشرفة القسم النسائي باللجنة الأستاذة / رائدة الحميد لمشاركاتها المتواصلة والفعالة مع أنشطة شعبة الأشراف النسوي بسجون المنطقة

فيما قدم مسؤلي لجنة تراحم عن شكرهم وتقديرهم لسجون المنطقة على تعاونهم المستمر وهذا يعطي دافعاً للجنة في بذل المزيد من العمل لتؤتي اللجنة ثمارها