صحة حفر الباطن تعقيبا عن مواطن يتفاجأ بإختفاء جثة مولوده بمستشفى الولادة والأطفال” : عدم وجود حمل او ولادة

أوضحت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن على لسان الناطق الاعلامي عبدالعزيز بن عبدالله العنزي في بيان صحفي لها اليوم، حقيقة ما نشر في عددٍ من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن مواطن يتفاجأ بإختفاء جثة مولوده بمستشفى الولادة والأطفال” .

وقال إن صحة حفر الباطن قد شكّلت لجنة للتحقق مما نشر في بعض وسائل الإعلام وإظهار الحقائق بهدف عدم الاجتهاد ونشر أخبار مغلوطة حيث تضمنت اللجنة رئيس قسم الولادة والاطفال بالمستشفى واستشاري نساء وولادة واخصائي نساء وولادة وبقية الاقسام الهامة ( الطواريء والاشعة والمختبر والثلاجة ) ، وتم عمل فحص سريري للزوجة وتحاليل هامة للدم والرحم والاطراف لكشف اماكن المحاليل الوريدية وعلى محيط البطن واشعة سونار للرحم وكانت جميع النتائج تشير الى عدم وجود حمل سابق او ولادة سابقة ووضع الرحم طبيعي دون اي تغيير ولايوجد على الجلد اي اثار للتشققات أو علامات التمدد للبطن .

و كذلك من خلال مراجعة كافة السجلات الرسمية بالمستشفى اتضح الاتي لايوجد اي دخول وخروج للزوجة او تنويم او دخول لغرف العمليات والولادة بالمستشفى مما يؤكد ان الادعاء غير صحيح.

بناء على ذلك تم ابلاغ الجهات المعنية لإكمال اللازم بعد ثبات ان البلاغ غير صحيح .

كما اكد العنزي ان عملية الدخول والخروج لمستشفى الولادة والاطفال وعمليات الولادة والاجهاض وخلافة خاضعة لنظام صارم وبرتوكول يعمل للام والجنين مطبق على اكمل وجة ونسبة الخطأ به ضئيله جدا حيث يمر بمراحل عديدة ومترابطة تتيح للمستفيد ضمان حقوقة وكذلك تضمن للمستشفى سلامة الاجراء